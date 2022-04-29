Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. - Haberler

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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: 'Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Burak Elmas başkanımızın bu konuyu netleştirmesini istiyoruz. Kendisi seçimde aday olmayacağını söyledi." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Öztürk, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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