Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Ortada hukuksuz bir durum var. Topun bu kadar ortada dönmesi bizi rahatsız ediyor. Burak Elmas başkanımızın bu konuyu netleştirmesini istiyoruz. Kendisi seçimde aday olmayacağını söyledi." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor