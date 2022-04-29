Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. - Haberler

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: " Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Türkiye, Spor, Haberler

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