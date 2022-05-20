Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Haberler

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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Haziran, Kongre, Spor, Haberler

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