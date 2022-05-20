Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Haberler

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Listede yer alan isimler şöyle;Başkan: Eşref HamamcıoğluOsman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor