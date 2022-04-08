Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi - Haberler

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Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti. Listede şu isimler yer alıyor: Osman Kocaman Boğaç Göncü Murat Uysal Mehmet Emre Mısırlı Levent Apaydın Nizam Hışım Cevat Genç Utku Dönmez Murat Karaman Tamer Saka


Demirören Haber Ajansı / Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Spor, Haberler

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