Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti. Listede şu isimler yer alıyor: Osman Kocaman Boğaç Göncü Murat Uysal Mehmet Emre Mısırlı Levent Apaydın Nizam Hışım Cevat Genç Utku Dönmez Murat Karaman Tamer Saka

Demirören Haber Ajansı / Spor