Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul... - Haberler

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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: 'Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul...

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: " Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Spor, Haberler

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