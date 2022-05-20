Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu - Haberler

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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle;

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu


- Rk

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Dursun Özbek, Galatasaray, Haziran, Kongre, Spor, Haberler

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