Galatasaray-Başakşehir Maçını 45 Bin 811 Taraftar İzledi
Galatasaray-Başakşehir karşılaşması RAMS Park'ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti. Galatasaray, maçı 2-0 kazanarak şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray- Başakşehir karşılaşmasını RAMS Park'ta toplam 45 bin 811 taraftar takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı, şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 45 bin 811 taraftar izledi.
Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi.
Başakşehirli taraftarlar da deplasman tribününde yer aldı. - İSTANBUL