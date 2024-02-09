Galatasaray, Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Takımın yeni transferi Derrick Köhn de ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek.
DERRICK KOHN İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Galatasaray'ın Alman ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, ilk antrenmanına çıktı. Köhn, Başakşehir maçının hazırlıklarının tamamlandığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.