Galatasaray, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki ayrı sahada çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
