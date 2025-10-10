Galatasaray, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki ayrı sahada çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL