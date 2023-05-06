Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.