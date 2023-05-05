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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

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