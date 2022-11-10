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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Başakşehir Haberler

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