Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Başakşehir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title