Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor