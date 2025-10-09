Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Wilfried Singo'nun günü tedaviyle geçirdiği, hafif sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un ise tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.