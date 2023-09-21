Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma, koşu çalışması, pas ve hücum çalışmalarıyla devam etti.