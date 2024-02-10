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Galatasaray, Başakşehir karşısında 13. kez gol yemeden maçı tamamladı

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Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 13. kez gol yemeden maçı tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de 13. kez gol yemeden maçı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. Haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon savunmada başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bunu turuncu-lacivertliler karşısında da sürdürdü. Aslan bu müsabakayla birlikte Süper Lig'de 13. kez kalesinde gol görmedi.

Cimbom bu süreçte; Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında kalesini gole kapadı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 14 gol yerken, bu alanda en az gol yiyen takım olarak bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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