Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 Beraber Kaldı

Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Başakşehir ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarısı 1-0 geride kapandı. Galatasaray'ın gollerini savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim kaydetti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında konuk ettiği Başakşehir ile geri düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Aslan'ın gollerini savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim kaydetti.

Galatasaray, Türkiye Kupası 2. haftasında 5 Şubat'ta Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"
img

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
img

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"

Son Dakika Haberleri

Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle Los Angeles yangını söndü mü, devam ediyor mu, ölen var mı ABD? Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Memura seyyanen zam ikiye katlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.