Galatasaray, Başakşehir'i Geçerek Yenilmezliğini Sürdürdü

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 50'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray üst üste 4, toplamda 16. galibiyetini elde ederken, puanını da 50'ye çıkardı. Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 11'e yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. - İSTANBUL