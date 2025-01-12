Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var

Galatasaray, Başakşehir'i Geçerek Yenilmezliğini Sürdürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazanarak Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini devam ettirdi ve puanını 50'ye çıkardı.

Galatasaray, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de yenilmezliğini sürdürdü ve puanını 50'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Galatasaray üst üste 4, toplamda 16. galibiyetini elde ederken, puanını da 50'ye çıkardı. Cimbom maç fazlasıyla ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını da 11'e yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Boş şişelerle para kazanma dönemi başladı! İşte tüm detaylar
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Puan farkı 11! Cimbom, RAMS Başakşehir'i de devirdi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş

Son Dakika Haberleri

Ne tür şeyler için "enfes" denir? Deha yayından kaldırıldı mı? En yaşlı 50 insanın kaçı erkektir (Yaşları 112-116 arasında değişenler)? Güneş, Yıldız, Şimşek, Yıldırım hangi soyadı daha fazladır? Yunanca adı "Kronos" olan gezegen hangisidir? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? Bugün hayatta olan ve yaşları 112-116 arasında değişen "en yaşlı 50 insan"dan kaçı erkektir? Yeni olmayan, kullanılmış olan şey nasıldır? Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur? Aydın okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Aydın Valiliği)? Manisa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Manisa Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.