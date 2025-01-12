Galatasaray, Başakşehir'i Deplasmanda Geçti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada sol taraftan Barış Alper'in pasında Osimhen topun üstünden atladı ve sağ tarafta Yunus Akgün meşin yuvarlağı aldı. Yunus'un ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunda top dışarıya çıktı.
38. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay'ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Mertens'in baskısı sonucu kaleci Muhammed'in uzaklaştırmak istediği top Torreira'nın önüne düştü. Torreira'nın pasında topu alan Yunus bekletmeden sol çaprazdaki Barış'a oynadı. Osimhen ile yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Alp
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün, Olivier Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Davidson, Philippe Keny, Kryzstof Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Dimitris Pelkas, Matchoi Djalo, Joao Figueiredo, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 42) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jerome Opoku, Hamza Güreler, Philippe Keny (Başakşehir), Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray) - İSTANBUL