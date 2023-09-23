Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Yendi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Maçta Ziyech ve Icardi'nin golleriyle öne geçen Galatasaray, Dubois'un golüne engel olamadı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 74 Cemali Sertel), Duarte, Ba, Lima, Karzev (Dk. 60 Abeid), Aleksic (Dk. 60 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 74 Pelkas), Serdar Gürler, Dennis (Dk. 46 Deniz Türüç), Piatek
Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 29 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay ), Tete (Dk. 80 Ndombele), Ziyech (Dk. 66 Zaha), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 43 Ziyech, Dk. 50 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 64 Dubois (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 Dennis, Dk. 19 Berkay Özcan, Dk. 31 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 33 Oliveira, Dk. 82 Kerem Demirbay (Galatasaray)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi.
48. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2.
64. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan atağa katılan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de öncesinde meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2.
82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında kale önünde Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.