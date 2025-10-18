Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Bersan Duran üstlendi.

Mücadeleye ev sahibi RAMS Başakşehir; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Amine Harit ve Eldor Shomurodov'la sahada yer aldı. Konuk ekip Galatasaray ise; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topla buluşan Mauro Icardi, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Yakın direğe çarpan top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı. 21'inci dakikada Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Gabriel Sara, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat sağ doksana giden topu kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi. 40'ıncı dakikada Galatasaray etkili geldi. Gabriel Sara'nın soldan ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Barış Alper Yılmaz, kafayla topu Mauro Icardi'ye gönderdi. Bu oyuncunun kale önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Muhammed Şengezer kontrol etti. Galatasaray, 45+3'üncü dakikada golü buldu. İlkay Gündoğan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Leroy Sane'nin kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hareketli başladı. 47'nci dakikada RAMS Başakşehir'de Eldor Shomurodov meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 51'inci dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 59'uncu dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan Olivier Kemen'in yerden içeriye çevirdiği topu Eldor Shomurodov kayarak tamamladı: 1-1. Galatasaray'ın bu gole cevabı geç olmadı. İki dakika sonra Gabriel Sara'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Leroy Sane, kaleci Muhammed Şengezer'i de geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. Maçın son bölümlerine doğru girilirken 83'üncü dakikada Victor Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazında havalanan topu kaleyi doğru gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

'ÖZGÜR FİLİSTİN' PANKARTI AÇILDI

RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi turuncu-lacivertli taraftarlar, Filistin halkına destek olmak için batı tribününde 'Free Palastine, Özgür Filistin' pankartı açtı. RAMS Başakşehirli oyuncular ısınmada özel siyah tişörtlerle yer alırken, iki takımın oyuncuları da seremoniye 'Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık' şiiri eşliğinde çıktı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan taraftarlar da 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' sloganları atarak Filistin bayrakları salladı.