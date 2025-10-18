Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 ile Geçerek Namağlup Üniversitesini Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topun kontrolünü sarı-kırmızılı ekip elinde tuttu. Pozisyonlara giren taraf olan Galatasaray, 45+3. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı giren Başakşehir'in 46. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Turuncu-lacivertliler, 59. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. Bu golün etkisini çabuk atlatan Galatasaray, 2 dakika sonra rakibine Sane ile karşılık vererek yeniden öne geçti: 1-2. Kalan bölümde iki takım da fileleri havalandıramayınca maç sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 9. maçında 8. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan namağlup sarı-kırmızılılar, puanını 25'e çıkardı.

Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise üst üste 3, toplamda da 4. yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

Sane, iki golle yıldızlaştı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Bu sezon kadroya katılan Sane, Başakşehir müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Bu maça kadar sadece 1 kez skor katkısı verebilen Sane, dokuzuncu haftayı 2 gol birden atarak kapattı.

Bu sezonki ilk golünü 3. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde kaydeden 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 resmi maçın ardından skor katkısı verdi.

Okan Buruk'tan 4 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça 4 oyuncu birden değiştirdi.

Tecrübeli teknik adam, 2-1 önde götürdükleri müsabakanın 74. dakikasında Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi kenara aldı. Buruk, bu oyuncuların yerine Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Ligde son 9 deplasman maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki kazanma serisini 9 maça çıkardı.

Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte 23 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 2 gol gördü.

Ligde 17 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. "Cimbom" bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez dış sahada kalesinde gol gördü.

Başakşehir maçına kadar bu sezon 4 deplasman maçı yapan Galatasaray, tüm maçlarını kazandı. Söz konusu müsabakalarda 10 gol atan "Cimbom" rakiplerine ise geçit vermedi.

RAMS Başakşehir müsabakasının 59. dakikasında Shomurodov'un filelere gönderdiği top, Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda yediği ilk gol oldu.

Rekabette son 7 maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 7 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 7 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken sadece 3 gol yedi.

"Cimbom" rakibi karşısında üst üste 7 Süper Lig maçını kazanan ilk takım ünvanını elde etti.

Galibiyet "üçlü"sü Sane'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Leroy Sane başlattı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, alınan galibiyeti kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla kutladı. Misafir takım tribününün önüne giden futbolcular, taraftarı selamladı.

Bu sırada taraftarın isteğiyle galibiyet üçlüsünü attığı 2 golle galibiyeti getiren Sane çektirdi.

Hafta içinde Bodo/Glimt'i konuk edecek

RAMS Başakşehir müsabakasını kayıpsız geçen Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda veren sarı-kırmızılı ekip, 4 gün sonrasında "Devler Ligi"nde sahne alacak.

Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkacak.