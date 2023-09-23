Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. İlk yarıyı önde tamamlayan Galatasaray, Ziyech'in golüyle galibiyete uzandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Dennis, Piatek

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 29 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gol: Dk. 43 Ziyech ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 12 Dennis, Dk. 19 Berkay Özcan, Dk. 31 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 33 Oliveira ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada sol kanatta topla buluşup içe kat den Tete'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera'yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Karzev'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Solda topla buluşan Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Ziyech'e aktardı. Sırtı kaleye dönük Faslı futbolcu, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.