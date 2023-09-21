Galatasaray, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Kopenhag ile karşılaşan Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma, koşular, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.