Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır' ifadelerine yer verildi.