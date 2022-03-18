Galatasaray-Barcelona maçının ardından

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettikleri Barcelona'ya 2-1 yenilerek elendikleri maçta sonucu küçük detayların belirlediğini söyledi.

Berkan, İspanyol takımıyla Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

İyi bir mücadele örneği ortaya koyduklarını aktaran Berkan, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik." dedi.

İlk maça göre merkezi fazla açtıklarını dile getiren genç futbolcu, "Teknik anlamda merkezi Aubameyang'la çok açtık. Bu da bir talimattı. Hocamız daha doğru analiz edecektir ama benim hissiyatım öyle. Golü yediğimizde sahada 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Detaylar üzerinden maçı kaybettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Berkan, Barcelona ile karşılaşmanın kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel ve zor bir tecrübe oldu. Onlar çok büyük oyuncular. de Jong, Pedri gibi isimler dünya çapında futbolcular. Bizim için güzel bir tecrübe oldu ama bu maçı böyle kaybetmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Artık Süper Lig'e odaklanacaklarını dile getiren Berkan Kutlu, "Maç maç bakacağız. Üç gün sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece Süper Lig kaldı. Ligi en iyi konumda bitirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.