Galatasaray-Barcelona maçına doğru

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile yapacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Nef Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın ilk müsabakada orta sahada rotasyona gittiğinin söylenmesi üzerine Taylan, "Barcelona'da tüm oyuncular çok kaliteli. Sergio Busquets, diğerlerine göre daha tecrübeli. Yarın da ellerindeki en iyi kadro ile çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Taylan, turu geçmeleri durumunda yine çok güçlü takımlarla karşılaşacaklarını belirterek, "Barcelona Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Şu an Avrupa Ligi'nde kalan bütün takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Yarın sonuç ne olur bilmiyorum ama turu geçersek kalan maçlarda en az Barcelona kadar zorlu rakipler var. Yarınki maç bizim için önemli bir sınav." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da birçok mevkide görev yaptığı hatırlatılarak hangi bölgeyi sevdiğinin sorulması üzerine Taylan Antalyalı, " Galatasaray'daki üçüncü senem. Geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Şu anda oynadığım mevkiden memnunum." şeklinde görüş belirtti.