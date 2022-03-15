Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 17 Mart Perşembe günü İspanya'nın Barcelona takımını konuk edeceği rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma ve 5'e 2 ile başladıkları idmanı, taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Süha Gür - Spor