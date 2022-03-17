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Galatasaray-Barcelona

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray-Barcelona

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau,...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray- Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray, Barcelona, İtalya, UEFA, Spor, Haberler

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