Galatasaray-Barcelona
AA - Ercan Çakar - Spor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray-Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NefHakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau,...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray- Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)
Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor