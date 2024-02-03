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Galatasaray, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, çift kale maçla sona erdi. Yeni transfer Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray 5 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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