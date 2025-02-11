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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacakları maç için antrenmanlarına başladı. Yeni transfer Przemyslaw Frankowski, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Przemyslaw Frankowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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