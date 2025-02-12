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Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, AZ Alkmaar Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile oynayacağı maç için son antrenmanını yağmur altında yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan çalışmada oyuncuların taktiği üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yağmur yağışı altında tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde sarı-kırmızılıların, AZ Alkmaar maçının taktiğini çalıştığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs ile Yunus Akgün antrenmanda yer almazken Hollanda ekibine karşı sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek Victor Osimhen ise dinlendirildi.

Galatasaray kafilesi, bugün İstanbul Havalimanı'ndan Hollanda'ya uçacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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