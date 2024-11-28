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Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 Berabere Kaldı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 2. dakikada öne geçerken, Galatasaray'ın eşitliği sağladığı gol ise 43. dakikada geldi.

(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında, Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadı'nda saat ile 20.45'te başlayan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ev sahibi AZ Alkmaar Sven Mijnans'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Victor James Osimhen'in 43. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Türkiye temsilcisi Galatasaray rakip kalede etkili olsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi kalesini de gole kapatan Galatasaray mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Spor
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