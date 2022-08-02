Galatasaray, Aytaç Kara ile yollarını ayırdı Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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