Galatasaray, Aytaç Kara ile yollarını ayırdı - Haberler

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Galatasaray, Aytaç Kara ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Aytaç Kara ile yollarını ayırdı

Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

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