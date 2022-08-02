Galatasaray, Aytaç Kara ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."
Demirören Haber Ajansı / Spor