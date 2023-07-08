Galatasaray Avusturya'ya kampa gitti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya kamp yapmak için hareket etti. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında taraftarlar karşıladı. 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Galatasaray, Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Graz Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, buradan kara yoluyla kamp yapacağı Bad Waltersdorf bölgesine hareket etti.

Galatasaray kafilesini havalimanında karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Okan Buruk ve futbolcular, taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı.

Beş futbolcu kamp kadrosunda yok

Galatasaray'da 5 futbolcu Avusturya'da gerçekleştirilecek kamp kadrosuna alınmadı.

Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcular Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın 31 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

3 hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Avusturya'daki birinci etap kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 10 Temmuz Pazartesi günü TSİ 20.30'da Macar ekibi Kisvarda ile Graz'daki Merkur Arena'da, 14 Temmuz Cuma günü TSİ 20.30'da Avusturya temsilcisi Austria Wien ile Viyana'daki Generali Arena'da, 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de yine Avusturya'dan Sturm Graz ile Merkür Arena'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kamp çalışmasını 18 Temmuz Salı günü tamlayarak İstanbul'a dönecek.