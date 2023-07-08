Galatasaray Avusturya'ya kamp için geldi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya gelerek kamp çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı kafile, Avusturya'da yoğun bir ilgiyle karşılandı. Galatasaray, Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak ve kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

- Galatasaray kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi

Avusturya'da sarı-kırmızılı kafileye yoğun ilgi

GRAZ - Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi.

Yeni sezon çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray çalışmalarına Avusturya'da devam edecek. İstanbul'dan özel uçakla Graz Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, buradan kara yoluyla kamp yapacağı Bad Waltersdorf bölgesine geçti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafileyle birlikte geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

3 hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, 10 Temmuz Pazartesi günü TSİ 20.30'da Macar temsilcisi Kisvarda FC ile Graz'daki Merkur Arena'da ilk hazırlık maçını oynayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra 14 Temmuz Cuma günü TSİ 20.30'da Avusturya takımı Austria Wien ile Viyana'daki Generali Arena'da ve 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkür Arena'da karşılaşacak. Galatasaray, kamp çalışmalarını 18 Temmuz Salı günü tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcular Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alpaslan Öztürk, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un 31 kişilik kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Berk Balaban."