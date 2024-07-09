Galatasaray Avusturya'ya geldi
Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya geldi. Sarı-kırmızılı takım, Avusturya'nın Geinberg kasabasındaki kampla hazırlıklarına devam edecek. Takımı taraftarlar otelin önünde karşıladı.
Galatasaray Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Avusturya'ya geldi.
Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg kasabasındaki kampla devam edecek.
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuları konaklayacakları otelin önünde taraftar karşıladı.
Bu arada Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, formasını uzun süre giydiği İtalya'nın Napoli takımının taraftarı bir çocuğun formasını imzaladı.
Sarı-kırmızılı kafilede yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.