Galatasaray, Avusturya kampını Sturm Graz maçıyla tamamlayacak

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaşacak. Müsabaka Merkür Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından İstanbul'a dönecek. Galatasaray, Avusturya kampında şu ana kadar 3 maç oynadı ve 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki dördüncü ve son maçında yarın Avusturya temsilcilerinden Sturm Graz ile karşılaşacak.

Merkür Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçla Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray, 8 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında şu ana kadar 3 oynadı. Bu maçlarda Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'a da 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kaldı.