Galatasaray Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesindeki kampında çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenman ve Trencin ile oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapan futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ardından Slovakya 1'inci Ligi ekiplerinden Trencin ile TSİ 20.30'da oynayacağı hazırlık maçıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayacak.