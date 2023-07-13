Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Transfer edilen İspanyol futbolcu Angelino da kampa katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.