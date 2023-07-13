Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Spor Haberleri
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Transfer edilen İspanyol futbolcu Angelino da kampa katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.
Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın (TSİ) 20.30'da Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.
Angelino kampa katıldı
Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray'ın Avusturya kampına dahil oldu.
Kamp yapılan otele gelerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Angelino, daha sonra sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.