Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya kampında yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda üç takımlı turnuva yaptı. Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takip etti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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