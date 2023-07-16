Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya kampında yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda üç takımlı turnuva yaptı. Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takip etti.