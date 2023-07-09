Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Macaristan ekibi Kisvarda ile oynayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın (TSİ) 20.30'da Macaristan ekibi Kisvarda ile yapacak.