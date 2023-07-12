Galatasaray Avusturya kampında antrenman yaptı
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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