Galatasaray Avusturya Kampına Gitti

Galatasaray, yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirdiği antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya hareket etti. Aslan, burada Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçı oynayacak. Cimbom ilk karşılaşmasında yarın Admira Wacker ile ikinci müsabakasını ise 23 Temmuz'da Cagliari ile oynayacak.

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu şöyle:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicol Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir." - İSTANBUL