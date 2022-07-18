Galatasaray, Avusturya'daki son çalışmasını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Avusturya'daki son çalışmasını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Avusturya'daki son çalışmasını yaptı

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki son çalışmasını yaptı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki son çalışmasını yaptı.

Galatasaray'da sabah yapılan idman ısınma ile başlarken, güç ve kuvvet çalışması ile devam etti. Sonrasında dar alanda çift kale oyun oynayan futbolcular, interval koşular gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan akşam antrenmanı ise topla yapılan ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde top kapma pas çalışması yapılırken, antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Avusturya'daki son hazırlık maçında yarın TSİ 19.00'da Çekya temsilcisi Pardubice ile Bad Waltersdorf'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title