Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında mağlup - Haberler

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Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında mağlup

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında mağlup

STAT: Profertil Arena HartbergHAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Mohamed El Sadany GALATASARAY: Batuhan Şen - Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 73 Emin Bayram), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aaanholt (Dk.

STAT: Profertil Arena Hartberg

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Mohamed El Sadany

GALATASARAY: Batuhan Şen - Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 73 Emin Bayram), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aaanholt (Dk. 73 Kazımcan Karataş), Berkan Kutlu (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Cicaldau (Dk. 73 Emre Kılınç), Yunus Akgün (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Emre Akbaba (Dk. 73 Taylan Antalyalı), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Diagne), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Gomis)

MOL Fehervar: Kovacs, Rus (Dk. 70 Bamgboye), Serafimov, Shabanov (Dk. 70 Pokorny), Heister, Nego (Dk. 59 Makarenko), Pinto (Dk. 59 Bumba), Fiola, Petryak (Dk. 70 Stopira), Lendev (Dk. 59 Dardai), Kodro (Dk. 59 Zivzivadze)

GOL: Dk. 32 Kodro (MOL Fehervar)

SARI KARTLAR:   Kodro, Fiola (MOL Fehervar)

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Fehervar'a galibiyeti getiren golü 32'nci dakikada Kodro kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın başında etkili olan taraftı. Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile istediği pozisyonları bulan Galatasaray, bunları skora çeviremedi. Macar ekibi orta sahada yaptığı baskı sonrasında etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kodro, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposu düşen sarı-kırmızılı ekipte Gomis ile net bir gol fırsatından yararlanamayınca MOL Fehervar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


- Avusturya
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Abdülkerim Bardakcı Barış Alper Yılmaz Emin Bayram Galatasaray Spor Haberler

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