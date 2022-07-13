Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında mağlup

STAT: Profertil Arena Hartberg

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Mohamed El Sadany

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi MOL Fehervar'a 1-0 mağlup oldu. Fehervar'a galibiyeti getiren golü 32'nci dakikada Kodro kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın başında etkili olan taraftı. Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile istediği pozisyonları bulan Galatasaray, bunları skora çeviremedi. Macar ekibi orta sahada yaptığı baskı sonrasında etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kodro, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle birlikte temposu düşen sarı-kırmızılı ekipte Gomis ile net bir gol fırsatından yararlanamayınca MOL Fehervar karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.