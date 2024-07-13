Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınma, koşu çalışması, pas ve savunma-hücum çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuva ile sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ile savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL