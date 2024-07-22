Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlar, dinamik ısınma, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 11.30 ve 19.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL