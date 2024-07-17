Galatasaray, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın TSİ 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL